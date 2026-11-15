Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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15.11.2026 13:01:05

Apple’s Tim Cook Legacy, Nvidia’s Jensen Huang Question and the $5 Trillion Crown: This Weekend in Appleverse

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03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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