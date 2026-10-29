Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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29.10.2026 07:00:00
Apples Touch-Kehrtwende: Bloß keine zweite Touch Bar
Der iPhone-Konzern bringt Touch auf den Mac. Aber von einem vollen Bekenntnis dazu ist man noch weit entfernt, analysiert Malte Kirchner in Los Angeles.
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