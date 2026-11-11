Applied Aerospace & Defense: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 11, 2026, Applied Aerospace & Defense (NYSE:AADX) announced a record contracted backlog of almost $1.3 billion alongside lower full-year revenue guidance caused by customer delivery shifts into 2027. While supply chain bottlenecks and approval delays create near-term margin pressure, surging demand across space launch and precision strike programs reinforces the company's multiyear production outlook. Three takeaways from management's comments stand out for long-term investors.

Government technical package approvals and supply shortages in specialty forgings and fasteners are delaying component shipments in defense aviation. Management views this temporary push of high-margin aftermarket work as a timing issue rather than lost customer demand.

In orbit, zero gravity prevents liquid propellant from settling, making specialized fluid management tanks essential for satellite operations. Surging commercial and defense demand is driving rapid infrastructure expansion at the company's Long Beach facility.

Continue reading