Applied Aerospace & Defense Aktie

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WKN DE: A42CYG / ISIN: US03815J1079

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11.11.2026 13:12:58

Applied Aerospace & Defense, Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Applied Aerospace & Defense, Inc. (AADX) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $30.61 million, or $0.18 per share. This compares with $2.74 million, or $0.03 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 48.6% to $182.06 million from $122.52 million last year.

Applied Aerospace & Defense, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $30.61 Mln. vs. $2.74 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.03 last year. -Revenue: $182.06 Mln vs. $122.52 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 660 M To $ 670 M

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