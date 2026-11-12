Applied Aerospace Defense: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Applied Aerospace Defense hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 182,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at