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13.08.2026 06:31:29
Applied Aerospace Defense hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Applied Aerospace Defense äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 167,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Applied Aerospace Defense einen Umsatz von 113,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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