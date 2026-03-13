13.03.2026 06:31:28

Applied BioCode präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Applied BioCode hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,63 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,680 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 116,5 Millionen TWD umgesetzt, gegenüber 85,0 Millionen TWD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,960 TWD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,880 TWD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 475,20 Millionen TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 343,07 Millionen TWD umgesetzt worden waren.

