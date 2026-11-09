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09.11.2026 06:31:29
Applied BioCode stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Applied BioCode stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Applied BioCode hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,19 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,330 TWD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 184,7 Millionen TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 122,8 Millionen TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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