WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001

14.01.2026 16:00:00

Applied Digital: Should You Buy Before ChronoScale Ramps Up?

Applied Digital: Should You Buy Before ChronoScale Ramps Up?

Applied Digital (NASDAQ: APLD) is making an aggressive push into AI-optimized data-center infrastructure, backed by a massive long-term contract pipeline and the high-stakes ChronoScale spin-off. This breakdown explores the bullish upside potential, execution risks, and why analysts still see meaningful room for gains ahead.Stock prices used were the market prices of Jan. 05, 2026. The video was published on Jan. 09, 2026.
Aktien in diesem Artikel

Applied Co Ltd 4 400,00 1,73%
Applied Digital Corporation Registered Shs 31,80 3,25%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

