Applied Aktie

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WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001

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18.09.2026 20:15:29

Applied Digital Co-Founder's Stake in the Company Drops by Nearly 50,000 Shares Worth $1.3 Million

Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) President and co-founder Jason Gechen Zhang reported a non-discretionary disposition of 49,188 shares of common stock on September 12, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($26.42).

Applied Digital Corporation operates as a specialized infrastructure provider serving the high-growth artificial intelligence and high-performance computing sectors, with a market cap of $7.2 billion. The company's competitive positioning is anchored in its purpose-built data center infrastructure optimized for GPU-intensive workloads, addressing the critical infrastructure requirements of the rapidly expanding AI and machine learning ecosystem.

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