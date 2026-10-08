Applied Digital Corporation Q1 Loss Increases

(RTTNews) - Applied Digital Corporation (APLD) reported Loss for its first quarter of -$237.08 million

The company's bottom line came in at -$237.08 million, or -$0.82 per share. This compares with -$18.50 million, or -$0.07 per share, last year.

Excluding items, Applied Digital Corporation reported adjusted earnings of -$4.053 million or -$0.01 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 322.4% to $341.87 million from $80.93 million last year.

Applied Digital Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$237.08 Mln. vs. -$18.50 Mln. last year. -EPS: -$0.82 vs. -$0.07 last year. -Revenue: $341.87 Mln vs. $80.93 Mln last year.