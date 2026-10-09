Applied Digital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Applied Digital präsentierte am 07.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Applied Digital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 432,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 341,9 Millionen USD im Vergleich zu 64,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at