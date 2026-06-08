Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
08.06.2026 22:29:46
Applied Digital Signs Another AI Data Center Lease Agreement, Shares Surge
This article Applied Digital Signs Another AI Data Center Lease Agreement, Shares Surge originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Digital Corporation Registered Shs
|
07.04.26
|Ausblick: Applied Digital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.03.26
|Erste Schätzungen: Applied Digital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.01.26
|Ausblick: Applied Digital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.12.25
|Erste Schätzungen: Applied Digital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Applied Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 005,00
|-1,35%
|Applied Digital Corporation Registered Shs
|35,52
|3,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen beenden Handel uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.