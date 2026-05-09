Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
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09.05.2026 17:30:00
Applied Digital Stock Could Soar Once Again If This $7.5 Billion Deal Pays Off
Applied Digital (NASDAQ: APLD) just added a massive AI infrastructure catalyst with its $7.5 billion hyperscaler deal, pushing contracted revenue above $23 billion. The upside story is getting stronger, but the stock's huge rally, rising debt load, and execution demands make this one of the most important AI infrastructure stories to watch.Stock prices used were the market prices of May 5, 2026. The video was published on May 8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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