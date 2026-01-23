Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
|
23.01.2026 11:59:00
Applied Digital Stock Has Been Volatile, but the Long-Term Setup Looks Compelling
There's no denying that Applied Digital (NASDAQ: APLD) has been one of the hottest stocks on the market during the past year, rising almost 300% as of this writing. However, a closer look at recent stock price action shows it has been volatile.Applied Digital stock witnessed a red-hot rally for the better part of 2025, hitting a 52-week high in mid-October last year. The stock has been seesawing since then and is trading about 13% below its 52-week high (as of Jan. 21). The shares also fell after the company's fiscal-second-quarter (ended Nov. 30) earnings release, when it reported a net loss of $19 million -- a big improvement from a year earlier.Savvy investors, however, would do well to look past the recent stock price fluctuations in this artificial intelligence (AI) company for a very simple reason.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
