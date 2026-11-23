Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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24.11.2026 00:37:02
Applied Digital Stock Surged 20% on a Hyperscaler Deal. What to Know About Its $41 Billion in Leases
Applied Digital (NASDAQ:APLD) shares jumped as much as 31% on Monday after the company said it signed a new 150-megawatt, 18-year lease with a "tier-one investment-grade hyperscaler." The company said the lease brings its contracted base-term revenue above $41 billion. The stock ultimately gave back some of that gain but still closed up 20% at $13.82.
The jump came one trading day after Applied Digital hit its lowest close of the past year, $11.49 on Friday. Even after Monday's gain, the stock sits 72% below its 52-week high of $49.65 on May 28, and it's down 44% this year.
Image source: Getty Images.
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