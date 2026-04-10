Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

Applied Digital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Applied Digital hat am 08.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Applied Digital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 126,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 139,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Applied Digital einen Umsatz von 52,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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