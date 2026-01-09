Applied Digital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Applied Digital hat am 07.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Applied Digital mit einem Umsatz von insgesamt 126,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 98,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at