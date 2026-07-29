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29.07.2026 06:31:29
Applied Digital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Applied Digital präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 258,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 580,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,910 USD. Im Vorjahr hatten -1,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 323,96 Prozent auf 611,31 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,19 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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