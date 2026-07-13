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WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001

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13.07.2026 20:51:00

Applied Digital vs. TeraWulf: Which Neocloud Stock Is the Better Buy?

Access to sufficient computing power has become a major constraint for artificial intelligence systems. This explains why hyperscalers are not just rushing to build their own data centers, but also sealing long-term deals for more compute with neocloud companies like Applied Digital (NASDAQ: APLD) and TeraWulf (NASDAQ: WULF).TeraWulf made the news recently for the 20-year, $19 billion deal it just inked with Anthropic. That agreement covers 401 megawatts of critical IT load, which will become available in waves. The full 401 megawatts should be online by early 2028. That announcement earned TeraWulf a price target adjustment from Morgan Stanley's analyst, who bumped it to a Street-high $72. That implies that the stock will more than triple from current levels in the next 12 months. It isn't just good news for TeraWulf. It points to broader tailwinds that will also lift Applied Digital. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Applied Digital Corporation Registered Shs 25,38 -7,24% Applied Digital Corporation Registered Shs
TeraWulf Inc Registered Shs 18,30 -5,26% TeraWulf Inc Registered Shs

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