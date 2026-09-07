RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
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07.09.2026 23:29:01
Applied Digital Won't Collect Most of Its Rent Until 2029. I'd Wait to Buy the Stock.
On paper, Applied Digital (NASDAQ:APLD) has already sold the next 15 years. The artificial intelligence (AI) data center builder has signed leases covering about 1,410 megawatts (MW) of critical IT load (the power available to tenants' computing equipment) across five campuses. Those contracts add up to about $36 billion over their initial 15-year base terms.
And yet the company generated just $611.3 million of revenue in the fiscal year that ended May 31 -- and posted a $249.2 million net loss attributable to common shareholders.
As of this writing, the growth stock sits near $26, well below the $50.73 it touched over the past year, and the market values the company at about $7.7 billion.
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