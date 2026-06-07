Applied Aktie

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WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001

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07.06.2026 16:45:00

Applied Digital's Stunning Rally Leaves Investors With a Brutal Question

Applied Digital (NASDAQ: APLD) has become a high-stakes AI infrastructure story after a massive stock rally and a fast-growing hyperscaler backlog. The bullish case is built around contracted demand, scarce data center capacity, and long-term AI compute growth. But with valuation risk, debt, and execution pressure rising, investors now face a much harder question.Stock prices used were the market prices of May 28, 2026. The video was published on June 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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