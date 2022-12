Applied DNA Sciences: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Applied DNA Sciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.12.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,074 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,930 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Applied DNA Sciences ein EPS von -2,070 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 18,17 Millionen USD gegenüber 9,03 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,190 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 18,71 Millionen USD erwartet.

