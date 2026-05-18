Applied DNA Sciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Applied DNA Sciences hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Applied DNA Sciences ein EPS von -230,250 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at