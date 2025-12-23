23.12.2025 06:31:29

Applied DNA Sciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Applied DNA Sciences hat am 22.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -240,000 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 75,31 Prozent zurück. Hier wurden 0,2 Millionen USD gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 134,230 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1365,000 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 37,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,14 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,43 Millionen USD umgesetzt.

