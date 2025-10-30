Applied Industrial Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Applied Industrial Technologies lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 2,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Applied Industrial Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 2,36 USD in den Büchern gestanden.

Applied Industrial Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,19 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at