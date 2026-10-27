Applied Industrial Technologies Inc Q1 Profit Climbs

(RTTNews) - Applied Industrial Technologies Inc (AIT) released earnings for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $110.403 million, or $2.97 per share. This compares with $100.807 million, or $2.63 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.7% to $1.291 billion from $1.199 billion last year.

Applied Industrial Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $110.403 Mln. vs. $100.807 Mln. last year. -EPS: $2.97 vs. $2.63 last year. -Revenue: $1.291 Bln vs. $1.199 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.70 To $ 12.20 Full year revenue guidance: 4.0 % To 6.5 %