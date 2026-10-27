Applied Industrial Technologies Aktie
WKN: 861210 / ISIN: US03820C1053
|
27.10.2026 11:38:53
Applied Industrial Technologies Inc Q1 Profit Climbs
(RTTNews) - Applied Industrial Technologies Inc (AIT) released earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $110.403 million, or $2.97 per share. This compares with $100.807 million, or $2.63 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $1.291 billion from $1.199 billion last year.
Applied Industrial Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $110.403 Mln. vs. $100.807 Mln. last year. -EPS: $2.97 vs. $2.63 last year. -Revenue: $1.291 Bln vs. $1.199 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.70 To $ 12.20 Full year revenue guidance: 4.0 % To 6.5 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Industrial Technologies Inc.
|
26.10.26
|Ausblick: Applied Industrial Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Applied Industrial Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Applied Industrial Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Industrial Technologies Inc.
|283,80
|-2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.