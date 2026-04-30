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30.04.2026 06:31:29
Applied Industrial Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Applied Industrial Technologies veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Applied Industrial Technologies einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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