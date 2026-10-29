Applied Industrial Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Applied Industrial Technologies hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,63 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,29 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,20 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD sowie einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at