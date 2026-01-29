|
Applied Industrial Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Applied Industrial Technologies hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,39 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 1,16 Milliarden USD gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
