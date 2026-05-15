SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Halbleiterrally pausiert 15.05.2026 17:10:00

Applied Materials-Aktie schwach: Gewinnmitnahmen ziehen Branchenwerte mit nach unten

Applied Materials-Aktie schwach: Gewinnmitnahmen ziehen Branchenwerte mit nach unten

Drohende Gewinnmitnahmen bei Applied Materials trotz guter Geschäftszahlen haben am Freitag den gesamten Halbleitersektor unter Druck gesetzt.

Beobachter gehen aber davon aus, dass die maßgeblich vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) angetriebene Rally nach einer Pause weitergehen könnte.

Am Donnerstag nach US-Börsenschluss hatte der Chipindustrie-Ausrüster Applied Materials mit seinen Quartalsresultaten positiv überrascht. Auch die Ziele für das laufende Quartal liegen über den Markterwartungen. Viele Experten reagierten darauf mit einer weiteren Anhebung ihrer Kursziele für die Aktien. James Schneider von der US-Investmentbank Goldman Sachs lobte, Applied Materials habe die bereits hohen Erwartungen zum Jahresauftakt noch übertroffen. Er erwartet, dass der Aktienkurs weiter steigen sollte.

Dennoch geht es am Freitag an der NASDAQ für Applied Materials 1,77 Prozent abwärts auf 432,75 US-Dollar. Im gestrigen Handelsverlauf hatten die Aktien noch das jüngst erreichte Rekordhoch von 448,45 Dollar eingestellt und letztlich ihr Plus seit Jahresbeginn auf gut 71 Prozent nach oben geschraubt. Die Papiere im Tech-Auswahlindex NASDAQ 100, die in diesem Zeitraum noch mehr zugelegt haben, kommen allesamt ebenfalls aus dem Halbleitersektor - ganz vorne liegt der Branchenveteran Intel, dessen Aktienkurs sich mehr als verdreifacht hat.

Deutsche Branchenwerte im Abwärtssog

Am deutschen Markt zog Applied Materials vor dem Wochenende die am besten gelaufenen Branchenwerte besonders in Mitleidenschaft. Im DAX büßten Infineon, die für 2026 eine ähnlich starke Kursbilanz wie Applied Materials vorweisen können, 5,2 Prozent ein. Die gut gelaufenen Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy, der ebenfalls als KI-Profiteur gilt, verbilligten sich um 4,3 Prozent.

Im MDAX führte der Applied-Branchenkollege AIXTRON SE mit einem Tagesminus von 6,9 Prozent die Verliererliste an - die Papiere sind aber immer noch fast dreimal soviel wert wie zum Jahreswechsel. SUSS MicroTec SE lag mit minus 3,8 Prozent im SDAX weit hinten, weist für 2026 aber mehr als eine Kursverdoppelung aus.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 zählte der Subindex der Technologiewerte am Freitag zu den größten Verlierern, seit Jahresbeginn aber weiter zu den Besten. Der Chipausrüster ASML gehörte mit minus 4,4 Prozent zu den schwächsten Werten im EuroStoxx 50, behauptete für 2026 aber einen Kursgewinn von 42 Prozent. Ähnlich divergierende Kursentwicklungen kann der Infineon-Konkurrenten STMicroelectronics im französischen CAC 40 vorweisen.

/gl/ag/stk

NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NEL ASA-Aktie: Starker Kursanstieg trifft auf zurückhaltende Analysten
Verbund-Aktie in Grün: Deutsche Bank korrigiert Gewinnschätzungen
SAP-Aktie legt weiter zu: Anleger setzen auf positive Sapphire-Effekte

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

mehr Nachrichten