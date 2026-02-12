Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
12.02.2026 22:19:52
Applied Materials Beats Q1 Estimates, Issues Strong Guidance, Shares Surge
This article Applied Materials Beats Q1 Estimates, Issues Strong Guidance, Shares Surge originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!