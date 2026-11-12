Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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12.11.2026 14:41:06
Applied Materials Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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Analysen zu Applied Materials Inc.
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|Applied Co Ltd
|4 385,00
|-2,01%
|Applied Materials Inc.
|336,25
|-2,18%
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