Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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12.11.2026 22:07:26
Applied Materials Inc. Announces Rise In Q4 Income
(RTTNews) - Applied Materials Inc. (AMAT) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $2.718 billion, or $3.40 per share. This compares with $1.897 billion, or $2.38 per share, last year.
Excluding items, Applied Materials Inc. reported adjusted earnings of $3.321 billion or $4.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 53.1% to $10.409 billion from $6.800 billion last year.
Applied Materials Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.718 Bln. vs. $1.897 Bln. last year. -EPS: $3.40 vs. $2.38 last year. -Revenue: $10.409 Bln vs. $6.800 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.35 To $ 4.55 Next quarter revenue guidance: $ 11.100 B To $ 11.600 B
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