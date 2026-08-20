Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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20.08.2026 19:48:03
Applied Materials Sees Years Of AI-Fueled Growth Ahead
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