Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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26.06.2026 12:01:57
Applied Materials Shares Rise 9% To Intraday High After Key Trading Signal
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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25.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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25.06.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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25.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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25.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
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25.06.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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25.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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25.06.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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25.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 035,00
|-2,54%
|Applied Materials Inc.
|568,70
|-2,89%
|RISE Inc.
|26,00
|4,00%
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