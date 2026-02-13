Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
13.02.2026 04:31:00
Applied Materials’ stock jumps after earnings. The CEO just made a bold prediction for the chip sector.
Applied Materials expects to see more than 20% growth in semiconductor-equipment revenue this year as AI potentially lifts overall chip-industry sales to $1 trillion.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Co Ltd
Analysen zu Applied Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 400,00
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.