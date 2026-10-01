Applied Materials Stock Rises As BE Semiconductor Joins EPIC Center As Innovation Partner

(RTTNews) - Thursday, Applied Materials, Inc. (AMAT) announced that BE Semiconductor Industries N.V. is joining the company's EPIC Center as an Innovation Partner, expanding their longstanding strategic partnership.

As an Innovation Partner, BE Semiconductor's engineers will work alongside Applied's teams at the EPIC Center to accelerate joint development across a broader set of interconnect and integration technologies.

The partnership builds on the companies' joint development program launched in 2020, where they established a joint Center of Excellence at Applied's Advanced Packaging Development Center in Singapore, combining Applied's process expertise in etch, planarization, deposition, wafer cleaning, metrology, inspection and particle defect control with BE Semiconductor's die placement, interconnect and assembly technology.

AMAT was trading at $526.95, up 3.14 percent on the Nasdaq.