Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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16.08.2026 16:41:00
Applied Materials Trades More Than 25% Below Its High With Revenue at a Record
Applied Materials (NASDAQ: AMAT) came into Thursday's fiscal third-quarter report about 28% beneath its 52-week high of $739.67, closing the session at $534.54.The chip-equipment maker then posted records on nearly every line. Revenue came in at $9.1 billion, up 25% year over year. Non-GAAP (adjusted) earnings per share rose 41% to a record $3.50. Operating income and operating cash flow set records, too, with the latter topping $3 billion.Management then guided fiscal fourth-quarter revenue to $10.25 billion, plus or minus $500 million, good for 51% year-over-year growth at the midpoint. The stock fell about 5% in after-hours trading anyway.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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