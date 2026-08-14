Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Zahlen präsentiert 14.08.2026 16:46:38

Applied Materials überzeugt mit Zahlen - doch die Aktie gibt nach

Applied Materials überzeugt mit Zahlen - doch die Aktie gibt nach

Die Aktien von Applied Materials stehen am Freitag ungeachtet einer unerwartet guten Geschäftsentwicklung unter Druck.

An der US-Technologiebörse NASDAQ verloren sie zuletzt 4,24 Prozent auf 511,86 Dollar. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf die Prognosen am Markt.

Der Aktienkurs hatte sich im laufenden Jahr allerdings schon mehr als verdoppelt. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend hohe Erwartungshürde und löse Gewinnmitnahmen aus, hieß es zur Begründung der Kursverluste aus dem Handel.

Analysten lobten insgesamt die Entwicklung des Unternehmens und sind zuversichtlich, dass die KI-getriebene Nachfrage die Ergebnisse ankurbeln wird. Allenfalls in der Bruttomarge sahen einige einen kleinen Makel. Applied Materials kommt im KI-Boom eine Schlüsselrolle zu.

Ende Juni hatten die Papiere nach einer steilen Kursrally mit fast 740 Dollar so viel gekostet wie nie zuvor. Binnen eines Monats war es dann zunächst bis auf gut 436 Dollar abwärts gegangen, von wo aus die Papiere dann eine Erholung starteten. Diese stockt nun etwas.

/ajx/gl/he

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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NASDAQ Comp. 26 729,16 -0,28%

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