Applied Aktie

Applied für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001

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01.10.2026 21:08:01

Applied Materials vs. AMD: Which AI Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between Applied Materials (NASDAQ:AMAT) and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) means weighing a highly profitable chip equipment supplier against a faster-growing chip designer.

Applied Materials makes the equipment that chip factories use to produce semiconductors. AMD designs processors for products ranging from game consoles to large data centers and relies on outside foundries to manufacture them. Both sell into the demand that has drawn investors to artificial intelligence (AI) stocks, but they offer very different risk and reward profiles.

Alongside its manufacturing equipment, Applied Materials sells related services and factory automation software. The company occupies a highly technical niche among semiconductor stocks, selling to the large manufacturers that fabricate chips. That customer base is concentrated, and two customers accounted for approximately 19% and 15% of net revenue in fiscal 2025, which ended in October 2025.

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Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 549,70 0,33% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Applied Co Ltd 4 930,00 -1,10% Applied Co Ltd
Applied Materials Inc. 471,75 -0,04% Applied Materials Inc.

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