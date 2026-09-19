Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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19.09.2026 07:09:54
Applied Materials vs. Intel: Examining Revenue Growth Trajectories of These Artificial Intelligence Companies
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) primarily generates its revenue by designing, developing, manufacturing, and selling the critical fabrication equipment, specialized factory automation software, and materials engineering solutions utilized to produce integrated circuits for customers globally.
While launching multiple new hardware systems to address technical production challenges in advanced memory scaling, it formalized a joint development agreement for augmented reality optics and reported a 34% operating margin for the quarter ended July 26, 2026.
Intel (NASDAQ:INTC) primarily generates its revenue by designing, developing, and manufacturing commercial central processing units, discrete graphics processors, and edge computing components, alongside operating its independent wafer fabrication and advanced packaging services.
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