Marvell Technology Group Aktie

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WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051

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08.10.2026 05:39:07

Applied Materials vs. Marvell Technology: What Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) earns revenue by designing and selling critical wafer fabrication equipment used to manufacture integrated circuits.

For the quarter ended July 2026, it expanded its specialized equipment research and development ecosystem to include eleven active partner engagements across the manufacturing landscape, and it also appointed an experienced new operational executive to its corporate board of directors.

Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) primarily earns revenue by developing data infrastructure integrated circuits for various enterprise and networking applications.

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Applied Materials Inc. 453,05 -2,57% Applied Materials Inc.

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