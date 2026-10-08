Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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08.10.2026 05:39:07
Applied Materials vs. Marvell Technology: What Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) earns revenue by designing and selling critical wafer fabrication equipment used to manufacture integrated circuits.
For the quarter ended July 2026, it expanded its specialized equipment research and development ecosystem to include eleven active partner engagements across the manufacturing landscape, and it also appointed an experienced new operational executive to its corporate board of directors.
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) primarily earns revenue by developing data infrastructure integrated circuits for various enterprise and networking applications.
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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08.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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01.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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29.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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29.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
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29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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24.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Applied Materials Inc.
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