Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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07.10.2026 01:46:59
Applied Materials vs. Nvidia: What Revenue Trends Reveal About These Artificial Intelligence Companies
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) generates its primary revenue by designing, developing, manufacturing, and selling the complex materials engineering tools, specialized fabrication equipment, spare parts, and advanced factory automation software that global customers rely upon to produce modern semiconductor integrated circuits.
It recently introduced six new manufacturing systems designed specifically for advanced three-dimensional chip architectures and high-bandwidth memory, and it expanded its active engagements by adding the University of California, Berkeley, to its academic research platform.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) primarily earns its revenue by developing, manufacturing, and distributing advanced graphics processing units (GPUs), specialized networking hardware, cloud gaming services, and comprehensive computational platforms designed specifically for high-performance gaming systems, professional visualization applications, automotive infotainment, and modern enterprise data centers.
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 935,00
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|Applied Materials Inc.
|461,15
|-1,82%
|NVIDIA Corp.
|212,25
|-0,07%
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