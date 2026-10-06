Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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06.10.2026 18:00:02
Applied Materials vs. Nvidia: Which Chip Stock Is a Better Buy in 2026?
The artificial intelligence spending boom has rewarded chip designers along with the companies that supply equipment to chip factories. Should you favor Applied Materials (NASDAQ:AMAT) or Nvidia (NASDAQ:NVDA) today?
Applied Materials provides the equipment and software used to manufacture semiconductors, and Nvidia designs the high-performance processors that power data centers and AI models.
Both benefit from AI spending, but they sit at different points in the supply chain, making for a useful investment comparison.
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 775,00
|0,95%
|Applied Materials Inc.
|468,40
|-0,28%
|NVIDIA Corp.
|214,10
|0,80%
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