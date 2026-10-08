QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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08.10.2026 20:08:14
Applied Materials vs. Qualcomm: What Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) generates the vast majority of its revenue by engineering, developing, manufacturing, and actively servicing the highly specialized equipment and advanced materials that global customers require to fabricate modern integrated circuits powering everyday electronic devices.
It recently introduced six new specialized manufacturing systems designed to address complex fabrication processes, and it simultaneously expanded its active research and development network by formally engaging with the University of California, Berkeley.
Qualcomm (NASDAQ:QCOM) earns most of its global revenue by developing and supplying advanced integrated circuits for wireless networks, investing in early-stage communication technologies, and systematically licensing its essential patents to external device manufacturers.
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|4 885,00
|-1,11%
|Applied Materials Inc.
|454,45
|0,31%
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|25 760,00
|-0,69%
|QUALCOMM Inc.
|154,64
|-1,35%
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