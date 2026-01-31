Applied Optoelectronics Aktie
WKN DE: A1W4EQ / ISIN: US03823U1025
|
31.01.2026 21:51:01
Applied Optoelectronics Chief Legal Officer Sells 12k Shares During a Time of Positive Share Price Returns
Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) Senior Vice President and Chief Legal Officer David C Kuo reported the sale of 12,000 directly held shares of approximately $540,660 on Jan. 28, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($45.05); post-transaction value based on Jan. 28, 2026 market close ($45.05).
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 220,00
|0,24%
|Applied Optoelectronics Inc
|36,60
|3,39%
|OPTOELECTRONICS CO LTD
|312,00
|-0,64%
