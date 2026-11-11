OPTOELECTRONICS Aktie

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WKN: A0DNCJ / ISIN: JP3197740008

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11.11.2026 21:05:30

Applied Optoelectronics Stock Jumps After CoreWeave's Strong Q3 Results

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