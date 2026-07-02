Applied Aktie

Applied für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001

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02.07.2026 18:43:20

Applied Optoelectronics Stock Plummets 15% Thursday as Investors Rotate Out of Unprofitable Tech

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