Applied stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Applied ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Applied die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 226,54 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Applied noch ein Gewinn pro Aktie von 236,76 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Applied in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at