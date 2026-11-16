|
16.11.2026 06:31:29
Applied stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Applied ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Applied die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 226,54 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Applied noch ein Gewinn pro Aktie von 236,76 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Applied in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag etwas unter Druck geraten. Der deutsche Aktienmarkt wird stabil erwartet. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.